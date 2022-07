बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के नए बयान से बढ़ सकती है BJP-JDU की तकरार

Sun, 03 Jul 2022 12:04 AM

अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन को लेकर भाजपा और जदयू आमने-सामने हैं। एनडीए में शीर्ष स्‍तर पर भले ही All is Well होने की बात कही जा रही हो लेकिन बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। दोनों पार्टियों के नेता लगातार एक-दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। इस बीच जदयू संसदीय बोर्ड के अध्‍यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़नी निश्चित...