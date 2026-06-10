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Nawada News: नवादा रेलवे स्टेशन रोड स्थित शुभम इलेक्ट्रिक में भीषण आग, 8 फायर ब्रिगेड की मदद से बुझी, लाखों का नुकसान

Jun 10, 2026 03:25 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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10 जून, बुधवार, नवादा: रेलवे स्टेशन रोड स्थित शुभम इलेक्ट्रिक में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

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