Nawada News: नवादा रेलवे स्टेशन रोड स्थित शुभम इलेक्ट्रिक में भीषण आग, 8 फायर ब्रिगेड की मदद से बुझी, लाखों का नुकसान
10 जून, बुधवार, नवादा: रेलवे स्टेशन रोड स्थित शुभम इलेक्ट्रिक में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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