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Kauakol Murder Case: नवादा के कौआकोल डैम में मिली दिव्या की लाश मामले का खुलासा, प्रेम विवाह से नाराज भाई गिरफ्तार

Jun 18, 2026 07:42 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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18 जून, गुरुवार: बिहार के नवादा जिले के कौआकोल डैम में मिली 21 वर्षीय दिव्या कुमारी की लाश मामले में पुलिस ने उसके भाई मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, प्रेम विवाह को लेकर परिवार में विवाद था और इसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच जारी है।

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