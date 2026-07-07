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नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हंगामा, नर्सों पर पैसे मांगने और लापरवाही के आरोप

Jul 07, 2026 12:59 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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7 जुलाई, 2026, नरकटियागंज: अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और नर्सों पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजने की बात कही।

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