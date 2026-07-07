नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हंगामा, नर्सों पर पैसे मांगने और लापरवाही के आरोप
7 जुलाई, 2026, नरकटियागंज: अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और नर्सों पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजने की बात कही।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के किसान संवाद कार्यक्रम में बिजली गुल, माइक बंद और भोजन वितरण में अव्यवस्थाJul 07, 2026 12:42 pm IST
कटिहार के कुर्सेला हत्याकांड में मुख्य आरोपी रवि कुमार गिरफ्तार, एसआईटी की कार्रवाई, आपराधिक इतिहास भी सामने आयाJul 07, 2026 12:36 pm IST
पीएम-यशस्वी योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को ₹20,000 तक की छात्रवृत्तिJul 07, 2026 12:34 pm IST
अररिया में ABVP नगर इकाई की बैठक, 9 जुलाई स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों पर बनी रणनीतिJul 07, 2026 12:26 pm IST