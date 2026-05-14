Nalanda News: बदौरा गांव में जमीन विवाद में कलयुगी बेटों पर मां की गला रेतकर हत्या का आरोप

14 मई, गुरुवार: बिहार के नालंदा जिले के बदौरा गांव में जमीन विवाद को लेकर बेटों पर अपनी मां जिलवी देवी की गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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