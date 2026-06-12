Begusarai Accident में जान गंवाने वाले 3 थानाध्यक्षों के पार्थिव शरीर पहुंचे मधेपुरा, गार्ड ऑफ ऑनर से दी विदाई

12 जून, शुक्रवार: मधेपुरा पुलिस लाइन में बेगूसराय सड़क हादसे में मृत तीन थानाध्यक्षों और चालक के पार्थिव शरीर पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।

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