Madhepura News: हल्की बारिश के बाद मधेपुरा शहर में जलजमाव, मेन रोड और गली-मोहल्लों में लोगों की बढ़ी परेशानी
14 जुलाई, मंगलवार, मधेपुरा: हल्की बारिश के बाद शहर के मेन रोड और गली-मोहल्लों में जलजमाव हो गया। जीवन सदन जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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