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Madhepura News: हल्की बारिश के बाद मधेपुरा शहर में जलजमाव, मेन रोड और गली-मोहल्लों में लोगों की बढ़ी परेशानी

Jul 14, 2026 12:45 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, मधेपुरा: हल्की बारिश के बाद शहर के मेन रोड और गली-मोहल्लों में जलजमाव हो गया। जीवन सदन जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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