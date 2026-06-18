लखीसराय में बाइपास रोड पर प्रतिबंध के बावजूद शहर की सड़कों पर बढ़ा वाहनों का दबाव, जाम की समस्या गहराई
18 जून, गुरुवार: लखीसराय में बाइपास रोड पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक के बावजूद शहर में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। छोटे वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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