Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में सखी वार्ता कार्यक्रम आयोजित, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बाल विवाह रोकथाम की शपथ
14 जुलाई, मंगलवार, लखीसराय: सूर्यगढ़ा में आयोजित सखी वार्ता कार्यक्रम में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बाल विवाह रोकथाम को लेकर सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई और जागरूकता का संदेश दिया गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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