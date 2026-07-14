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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में सखी वार्ता कार्यक्रम आयोजित, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बाल विवाह रोकथाम की शपथ

Jul 14, 2026 01:17 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, लखीसराय: सूर्यगढ़ा में आयोजित सखी वार्ता कार्यक्रम में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बाल विवाह रोकथाम को लेकर सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई और जागरूकता का संदेश दिया गया।

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Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजLakhisarai News: सूर्यगढ़ा में सखी वार्ता कार्यक्रम आयोजित, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बाल विवाह रोकथाम की शपथ