Lakhisarai News: शराब बेचने और पीने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

14 जुलाई, मंगलवार, लखीसराय: बिहार में शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान शराब बेचने और पीने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले में लगातार छापेमारी अभियान जारी है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें