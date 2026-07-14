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Lakhisarai News: शराब बेचने और पीने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Jul 14, 2026 12:59 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, लखीसराय: बिहार में शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान शराब बेचने और पीने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले में लगातार छापेमारी अभियान जारी है।

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