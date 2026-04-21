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Kaimur Road Accident: जिले में अलग-अलग हादसों में 14 जख्मी, माधोपुर के युवक की हालत नाजुक

Apr 21, 2026 11:23 am ISTPrashant Mahtoलाइव हिन्दुस्तान
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कैमूर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बीती रात और आज हुए सड़क हादसों में एक महिला सहित कुल 14 लोग घायल हो गए हैं। सबसे बड़ी घटना भभुआ-कुदरा बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुई, जहाँ एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।

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