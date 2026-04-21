Kaimur Road Accident: जिले में अलग-अलग हादसों में 14 जख्मी, माधोपुर के युवक की हालत नाजुक

कैमूर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बीती रात और आज हुए सड़क हादसों में एक महिला सहित कुल 14 लोग घायल हो गए हैं। सबसे बड़ी घटना भभुआ-कुदरा बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुई, जहाँ एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।

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