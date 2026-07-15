आगरा कैंट स्टेशन मास्टर से दुर्व्यवहार के विरोध में किशनगंज में रेल कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च
15 जुलाई, बुधवार, किशनगंज: आगरा कैंट स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन से सभी रेल कर्मियों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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