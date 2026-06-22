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Kishanganj News: सिमलबाड़ी गांव में बूढ़ी कनकई नदी में डूबने से 8 वर्षीय मासूम समदानी की मौत, SDRF ने बरामद किया शव

Jun 22, 2026 04:27 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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22 जून, सोमवार, किशनगंज के सिमलबाड़ी गांव में बूढ़ी कनकई नदी में नहाने गए 8 वर्षीय समदानी की डूबने से मौत हो गई। नदी किनारे कपड़े मिलने पर परिजनों को शक हुआ। सोमवार सुबह पौआखाली पुलिस की मौजूदगी में SDRF की टीम ने ढाई घंटे के रेस्क्यू के बाद मासूम का शव बरामद किया। परिजनों में कोहराम मचा है।

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Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजKishanganj News: सिमलबाड़ी गांव में बूढ़ी कनकई नदी में डूबने से 8 वर्षीय मासूम समदानी की मौत, SDRF ने बरामद किया शव