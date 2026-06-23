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किशनगंज के ठिकाबस्ती में मेची नदी का कटाव तेज, बारमनि सड़क, मध्य विद्यालय और गांव के अस्तित्व पर संकट

Jun 23, 2026 04:09 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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23 जून, मंगलवार: किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित ठिकाबस्ती गांव में मेची नदी का कटाव तेजी से बढ़ रहा है। कटाव की जद में ठिकाबस्ती-बारमनि सड़क, मध्य विद्यालय और गांव की आबादी आ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटाव-रोधी कार्य शुरू करने की मांग की है।

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