किशनगंज के ठिकाबस्ती में मेची नदी का कटाव तेज, बारमनि सड़क, मध्य विद्यालय और गांव के अस्तित्व पर संकट

23 जून, मंगलवार: किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित ठिकाबस्ती गांव में मेची नदी का कटाव तेजी से बढ़ रहा है। कटाव की जद में ठिकाबस्ती-बारमनि सड़क, मध्य विद्यालय और गांव की आबादी आ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटाव-रोधी कार्य शुरू करने की मांग की है।

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