Khesari Lal Yadav का देसी वीडियो वायरल, गमछे में सतुआ सानते हुए सुनाई बचपन की कहानी
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर एक देसी अंदाज वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें वे गमछे में सतुआ सानते नजर आए। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे खेतों में काम करते समय वे इसी तरह सतुआ खाते थे। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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