खगड़िया के महेशखूंट में मिड-डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार, कीड़ेयुक्त भोजन पर अभिभावकों का हंगामा
30 जून, मंगलवार, खगड़िया: महेशखूंट के प्राथमिक विद्यालय सुखदेव सुमन साह लेबा में मिड-डे मील खाने के बाद 25 छात्र-छात्राएं बीमार पड़ गए। अभिभावकों ने भोजन में कीड़े और खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा किया। बच्चों को गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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