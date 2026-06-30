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खगड़िया के महेशखूंट में मिड-डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार, कीड़ेयुक्त भोजन पर अभिभावकों का हंगामा

Jun 30, 2026 06:48 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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30 जून, मंगलवार, खगड़िया: महेशखूंट के प्राथमिक विद्यालय सुखदेव सुमन साह लेबा में मिड-डे मील खाने के बाद 25 छात्र-छात्राएं बीमार पड़ गए। अभिभावकों ने भोजन में कीड़े और खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा किया। बच्चों को गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।

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