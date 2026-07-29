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खगड़िया के गोगरी में डीसीएलआर कार्यालय में प्रतिनियुक्त महिला अमीन का शव किराए के कमरे में मिला, पुलिस जांच जारी

Jul 29, 2026 03:55 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, खगड़िया: गोगरी में डीसीएलआर कार्यालय में प्रतिनियुक्त 25 वर्षीय महिला अमीन बरखा रानी का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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