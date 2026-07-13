खगड़िया के NH-31 पर CNG सिलेंडर लदे ट्रक से गैस रिसाव, अफरातफरी के बीच चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
13 जुलाई, सोमवार, खगड़िया: बलुआही बस स्टैंड के पास NH-31 पर CNG सिलेंडर लदे ट्रक से अचानक गैस रिसाव होने से अफरातफरी मच गई। चालक की सूझबूझ से रिसाव पर समय रहते काबू पा लिया गया। दमकल टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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