कैमूर के चैनपुर और नुआंव में राजकीय डिग्री कॉलेज शुरू, ग्रामीण छात्रों को अब घर के पास मिलेगी स्नातक की पढ़ाई

15 जुलाई, बुधवार, कैमूर: मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से चैनपुर के दुलहरा और नुआंव के गुड़िया में राजकीय डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन कर शैक्षणिक सत्र शुरू किया। दोनों कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा।

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