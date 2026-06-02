Kaimur News: कैमूर के 11 प्रखंडों की 22 पंचायतों में सहयोग शिविर, डीएम-एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

2 जून, मंगलवार, कैमूर: जिले के 11 प्रखंडों की 22 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य को संबंधित विभागों को भेजा गया। प्रभारी सचिव, DM और SP ने शिविर का निरीक्षण कर त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।

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