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Jehanabad Firing News: जहानाबाद के काको में हथियार लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल, 6 लोगों पर केस दर्ज, छापेमारी जारी

Jun 18, 2026 06:12 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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18 जून, गुरुवार: बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक मोटरसाइकिल पर हथियार लहराते नजर आए। पुलिस ने मामले में तीन नामजद समेत छह लोगों पर केस दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। वीडियो की जांच भी की जा रही है।

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