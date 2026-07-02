जमुई में शादी से लौट रहे परिवार की कार हादसे का शिकार, साला-बहनोई की मौत, 4 गंभीर घायल
2 जून, गुरुवार: जमुई में शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में साला-बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्चे समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षतिग्रस्त कार से शवों को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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