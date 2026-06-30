जमुई के झाझा मुख्य बाजार में 11 हजार वोल्ट का बिजली तार टूटा, दंपति समेत तीन लोग घायल, एक रेफर
30 जून, मंगलवार, जमुई: झाझा मुख्य बाजार में 11 हजार वोल्ट का बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे में विक्रम रावत और कमलू नैया व उनकी पत्नी घायल हो गए। एक घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Europe Heatwave: France सहित पूरे यूरोप में भीषण गर्मी से हाहाकार, 1300 से ज्यादा की मौत | GermanyJun 30, 2026 06:21 pm IST
बांका शहर में नो-एंट्री खत्म होते ही भारी वाहनों का दबाव, मुख्य मार्गों पर भीषण जाम, एंबुलेंस भी फंस रहीJun 30, 2026 06:04 pm IST
बांका के पंजवारा में झमाझम बारिश से बदला मौसम, उमस से राहत, किसानों के चेहरे खिलेJun 30, 2026 05:36 pm IST
अररिया कॉलेज में सात दिवसीय 'युवा आपदा मित्र' प्रशिक्षण संपन्न, SDRF ने 150 छात्र-छात्राओं को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुरJun 30, 2026 05:30 pm IST