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जमुई के झाझा मुख्य बाजार में 11 हजार वोल्ट का बिजली तार टूटा, दंपति समेत तीन लोग घायल, एक रेफर

Jun 30, 2026 06:35 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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30 जून, मंगलवार, जमुई: झाझा मुख्य बाजार में 11 हजार वोल्ट का बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे में विक्रम रावत और कमलू नैया व उनकी पत्नी घायल हो गए। एक घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया।

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