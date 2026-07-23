जहानाबाद में NEET पेपर लीक के विरोध में उग्र प्रदर्शन, DM आवास पर पथराव, पुलिस फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल
23 जुलाई, गुरुवार: जहानाबाद में NEET पेपर लीक के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। कनौदी रेलवे ट्रैक व डीएम आवास के पास पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी किरण कुमार की मौजूदगी में भीड़ तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की गई।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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