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जहानाबाद में NEET पेपर लीक के विरोध में उग्र प्रदर्शन, DM आवास पर पथराव, पुलिस फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल

Jul 23, 2026 09:31 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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23 जुलाई, गुरुवार: जहानाबाद में NEET पेपर लीक के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। कनौदी रेलवे ट्रैक व डीएम आवास के पास पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी किरण कुमार की मौजूदगी में भीड़ तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की गई।

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