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जहानाबाद के मखदुमपुर में सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, कैंसर पीड़ित बेटे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे

Jun 30, 2026 01:05 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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30 जून, मंगलवार, जहानाबाद: मखदुमपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में राम विनोद पासवान और उनके कैंसर पीड़ित पुत्र मोनू कुमार की मौत हो गई। पिता बेटे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे। घटना के बाद परिवार और पूरे गांव में मातम का माहौल है।

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