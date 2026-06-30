जहानाबाद के मखदुमपुर में सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, कैंसर पीड़ित बेटे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे
30 जून, मंगलवार, जहानाबाद: मखदुमपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में राम विनोद पासवान और उनके कैंसर पीड़ित पुत्र मोनू कुमार की मौत हो गई। पिता बेटे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे। घटना के बाद परिवार और पूरे गांव में मातम का माहौल है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
गोपालगंज में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना, कई इलाकों में जलजमाव, IMD ने भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कियाJun 30, 2026 12:44 pm IST
मधेपुरा के कर्पूरी चौक पर बारिश के बाद जलजमाव, सड़क बनी तालाब, लोगों को आवाजाही में परेशानीJun 30, 2026 12:31 pm IST
भोजपुर के बिहिया स्टेशन के पास जनसाधारण एक्सप्रेस के ब्रेक बाइंडिंग में लगी आग, अफरातफरी में महिला घायलJun 30, 2026 12:24 pm IST
Ketan Agarwal Murder: स्कूटर से Lohgad पहुंचा था Chetan, चौंकाने वाला खुलासा |Siya Goyal|Pune LohgadJun 30, 2026 10:27 am IST