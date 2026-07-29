जहानाबाद में खाना परोसने के दौरान विवाद, देवर ने गंडासी से भाभी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
29 जुलाई, बुधवार, जहानाबाद: परसबिगहा थाना क्षेत्र के चैनपुरा इमादपुर गांव में खाना परोसने के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर अपनी भाभी की गंडासी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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