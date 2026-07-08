जहानाबाद: मखदुमपुर अंचल में जमीन मापी के नाम पर घूस लेते अमीन को निगरानी ब्यूरो पटना ने किया गिरफ्तार, तीन बार टाली गई थ

8 जुलाई, बुधवार, जहानाबाद: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने मखदुमपुर अंचल में कार्यरत अमीन को जमीन मापी के नाम पर 5000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। पीड़ित लंबे समय से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, तीन बार डेट देने के बाद भी मापी नहीं की गई थी।

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