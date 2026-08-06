गृहस्वामी के घर में घुसकर मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज

6 गुरुवार, अगस्त:गृहस्वामी के घर में घुसकर गोली मारने का मामला सामने आया है। घायल गृहस्वामी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है।

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