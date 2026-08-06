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गृहस्वामी के घर में घुसकर मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज

Aug 06, 2026 01:17 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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6 गुरुवार, अगस्त:गृहस्वामी के घर में घुसकर गोली मारने का मामला सामने आया है। घायल गृहस्वामी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है।

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