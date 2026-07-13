गोपालगंज NH-531 पर रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवती की मौत, युवक गंभीर घायल

13 जुलाई, सोमवार, गोपालगंज: नगर थाना क्षेत्र के NH-531 पर सांसद आवास के पास रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।

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