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गोपालगंज NH-531 पर रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवती की मौत, युवक गंभीर घायल

Jul 13, 2026 12:41 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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13 जुलाई, सोमवार, गोपालगंज: नगर थाना क्षेत्र के NH-531 पर सांसद आवास के पास रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।

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