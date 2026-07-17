गोपालगंज के NH-27 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, कुचायकोट के तीन युवक घायल
17 जुलाई, शुक्रवार, गोपालगंज: नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी के पास NH-27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल-112 की टीम ने सभी को मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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