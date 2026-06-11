Gopalganj News: गोपालगंज के विश्वम्भरपुर में 135 बोतल शराब बरामद, यूपी से तस्करी कर ला रहे युवक को पकड़ा गया
11 जून, गुरुवार, गोपालगंज: विश्वम्भरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर जीवधर गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने 135 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अमरजीत यादव बाइक से यूपी की ओर से शराब लेकर आ रहा था। उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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