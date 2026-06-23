गोपालगंज के कटेया में डांसर सोनू गोंड हत्याकांड में मुख्य आरोपी शैलेश सिंह सहित दो आरोपी गिरफ्तार

23 जून, मंगलवार: गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र में डांस कार्यक्रम के दौरान डांसर सोनू गोंड की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शैलेश सिंह सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया।

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