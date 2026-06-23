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गोपालगंज के कटेया में डांसर सोनू गोंड हत्याकांड में मुख्य आरोपी शैलेश सिंह सहित दो आरोपी गिरफ्तार

Jun 23, 2026 04:16 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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23 जून, मंगलवार: गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र में डांस कार्यक्रम के दौरान डांसर सोनू गोंड की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शैलेश सिंह सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया।

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