Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

गोपालगंज में लगातार बारिश से शहर जलमग्न, प्रमुख सड़कों पर जलजमाव; जाम और आवागमन की परेशानी बढ़ी

Jul 10, 2026 03:41 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

10 जुलाई, शुक्रवार, गोपालगंज: लगातार बारिश से शहर की कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है। पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलनिकासी धीमी होने से जाम और जलभराव की समस्या बढ़ गई है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजगोपालगंज में लगातार बारिश से शहर जलमग्न, प्रमुख सड़कों पर जलजमाव; जाम और आवागमन की परेशानी बढ़ी