गोपालगंज में लगातार बारिश से शहर जलमग्न, प्रमुख सड़कों पर जलजमाव; जाम और आवागमन की परेशानी बढ़ी
10 जुलाई, शुक्रवार, गोपालगंज: लगातार बारिश से शहर की कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है। पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलनिकासी धीमी होने से जाम और जलभराव की समस्या बढ़ गई है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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