Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Gopalganj Liquor Smuggling: गोपालगंज के दुबवलिया में ई-रिक्शा से शराब तस्करी करते तस्कर गिरफ्तार, 195 लीटर शराब जब्त

Jun 18, 2026 02:41 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

18 जून, गुरुवार: बिहार के गोपालगंज जिले के दुबवलिया क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने ई-रिक्शा से शराब तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 195 लीटर शराब बरामद की गई। तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लेकर गोपालगंज आ रहा था।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजGopalganj Liquor Smuggling: गोपालगंज के दुबवलिया में ई-रिक्शा से शराब तस्करी करते तस्कर गिरफ्तार, 195 लीटर शराब जब्त