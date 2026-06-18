Gopalganj Liquor Smuggling: गोपालगंज के दुबवलिया में ई-रिक्शा से शराब तस्करी करते तस्कर गिरफ्तार, 195 लीटर शराब जब्त
18 जून, गुरुवार: बिहार के गोपालगंज जिले के दुबवलिया क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने ई-रिक्शा से शराब तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 195 लीटर शराब बरामद की गई। तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लेकर गोपालगंज आ रहा था।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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