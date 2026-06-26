गोपालगंज मुहर्रम जुलूस में भाजपा विधायक सुभाष सिंह ने पारंपरिक लाठी के करतब दिखाए, लोगों ने किया स्वागत

26 जून, शुक्रवार, गोपालगंज: शहर में निकाले गए मुहर्रम जुलूस के दौरान सदर से भाजपा विधायक सुभाष सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक लाठी चलाकर अपने करतब दिखाए। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

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