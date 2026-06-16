Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Gaya Rain News: गया के टिकारी में तेज बारिश से सहयोग शिविर का पंडाल क्षतिग्रस्त, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

Jun 16, 2026 07:01 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

16 जून, मंगलवार: गया जिले के टिकारी में मंगलवार शाम हुई बारिश के बाद सहयोग शिविर का पंडाल तहस-नहस हो गया। अचानक बदले मौसम के कारण शिविर की व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजGaya Rain News: गया के टिकारी में तेज बारिश से सहयोग शिविर का पंडाल क्षतिग्रस्त, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल