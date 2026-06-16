Gaya Rain News: गया के टिकारी में तेज बारिश से सहयोग शिविर का पंडाल क्षतिग्रस्त, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

16 जून, मंगलवार: गया जिले के टिकारी में मंगलवार शाम हुई बारिश के बाद सहयोग शिविर का पंडाल तहस-नहस हो गया। अचानक बदले मौसम के कारण शिविर की व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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