Gaya News: 51 हजार क्विंटल CMR चावल जमा कराने को लेकर कलेक्ट्रेट में पैक्स अध्यक्षों और राइस मिलरों के साथ बैठक
14 जुलाई, मंगलवार, गया: कलेक्ट्रेट सभागार में शेष 51 हजार क्विंटल सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) जमा कराने को लेकर जिला प्रशासन, पैक्स अध्यक्षों और राइस मिलरों की बैठक हुई। बैठक में लंबित चावल जमा करने और प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की गई।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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