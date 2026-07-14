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Gaya News: 51 हजार क्विंटल CMR चावल जमा कराने को लेकर कलेक्ट्रेट में पैक्स अध्यक्षों और राइस मिलरों के साथ बैठक

Jul 14, 2026 02:24 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, गया: कलेक्ट्रेट सभागार में शेष 51 हजार क्विंटल सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) जमा कराने को लेकर जिला प्रशासन, पैक्स अध्यक्षों और राइस मिलरों की बैठक हुई। बैठक में लंबित चावल जमा करने और प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की गई।

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