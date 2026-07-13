गया नगर निगम के नए नगर आयुक्त बने IAS डॉ. गगन, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा फोकस

13 जुलाई, सोमवार, गया: बिहार सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत IAS अधिकारी डॉ. गगन ने गया नगर निगम के नए नगर आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने शहर को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया।

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