Gaya News: गयाजी के मगध मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, चौथे दिन भी ओपीडी सेवा ठप

8 जून, सोमवार: गयाजी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद रहने से मरीजों और परिजनों ने अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। डॉक्टरों ने मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।

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