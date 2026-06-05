गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, AC और हॉस्टल की मांग को लेकर OPD सेवा बाधित

5 जून, शुक्रवार: गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने एसी, हॉस्टल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई विभागों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें