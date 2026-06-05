गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, AC और हॉस्टल की मांग को लेकर OPD सेवा बाधित
5 जून, शुक्रवार: गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने एसी, हॉस्टल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई विभागों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Noida के सेक्टर-74 स्थित 28 मंजिला IVY County टावर में आग, 12वें फ्लोर के दो फ्लैट जले, दमकल को बुलानी पड़ी क्रेनJun 05, 2026 01:32 pm IST
Singrauli News: सिंगरौली में बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 226 लीटर अवैध शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, दो फरारJun 05, 2026 01:24 pm IST
Gwalior Robbery News: डबरा में AC सर्विस के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को धमकाकर नकदी और जेवरात लूट ले गएJun 05, 2026 01:19 pm IST
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में मौतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बोले- जांच होगी, दोषी नहीं बचेंगेJun 05, 2026 01:15 pm IST