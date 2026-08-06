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गया जंक्शन पर कांवरियों की उमड़ी भीड़, सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे जत्थे

Aug 06, 2026 02:21 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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6 गुरुवार, अगस्त: गया जंक्शन पर बड़ी संख्या में कांवरियों की भीड़ उमड़ रही है। यहां से कांवरियों के जत्थे सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं।

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