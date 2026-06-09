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Gaya News: डोभी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 7740 बोतल विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

Jun 09, 2026 03:29 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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गया: डोभी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से 7,740 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि ट्रक मालिक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मद्यनिषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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