नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम से पहले विधानसभा अध्यक्ष बोले- गया बन रहा बिहार की दूसरी प्रशासनिक राजधानी

10 जुलाई, शुक्रवार, गया: 11-12 जुलाई को बिपार्ड में नवनिर्वाचित विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन होगा। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य विधायकों को संसदीय कार्यों में दक्ष बनाना है। उन्होंने दावा किया कि गया अब पटना के बाद बिहार की दूसरी प्रशासनिक राजधानी बनता जा रहा है।

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