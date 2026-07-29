फारबिसगंज पुलिस ने 24 घंटे में शिक्षक लूटकांड का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल और नकदी बरामद
29 बुधवार, जुलाई: फारबिसगंज पुलिस ने शिक्षक से लूट के मामले का 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूटे गए दोनों मोबाइल, नकदी और नकली पिस्टल बरामद की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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