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फारबिसगंज पुलिस ने 24 घंटे में शिक्षक लूटकांड का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल और नकदी बरामद

Jul 29, 2026 05:16 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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29 बुधवार, जुलाई: फारबिसगंज पुलिस ने शिक्षक से लूट के मामले का 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूटे गए दोनों मोबाइल, नकदी और नकली पिस्टल बरामद की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।

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