गैयारी पंचायत भवन में डीएलएसए और एएमयू के संयुक्त अभियान की शुरुआत

अररिया सदर प्रखंड के गैयारी पंचायत सरकार भवन में डीएलएसए और एएमयू मल्लापुरम सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में पांच दिवसीय कानून जागरूकता अभियान शुरू हुआ। अभियान में ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी जा रही है।

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