बेटी होने की मन्नत पूरी हुई तो पिता दंड देकर पहुंचे बाबाधाम, बेटियों के सम्मान का संदेश
5 बुधवार, अगस्त: बेटी होने की मन्नत पूरी होने पर एक पिता दंड देकर बाबाधाम जा रहे हैं। उन्होंने बेटियों के सम्मान और ‘बेटी है अनमोल’ का संदेश दिया। उनकी यह पहल समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाने का संदेश देती है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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