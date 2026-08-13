क्राइम कथा में देखिए बिहार के रोहतास में बंधुआ मजदूरी से इनकार तो मारी गोली फिर गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग

क्या मजदूरी मांगने की सजा मौत हो सकती है? बिहार के रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव से सामने आई यह घटना मजदूरी विवाद, हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े करती है

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