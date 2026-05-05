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Khagaria: वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान का हमला, बोले- विपक्ष नाकामी छुपाने के लिए जनता के फैसले पर उठा रहा सवाल

May 05, 2026 12:11 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगड़िया में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता के फैसले का अपमान कर रहा है। चिराग ने हिंसा, भ्रष्टाचार और गठबंधन में कलह को विपक्ष की हार की बड़ी वजह बताया।

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