छपरा: अधिवक्ता पिता-पुत्र हत्याकांड के गवाह पंकज कुमार राय को देर रात गोली मारकर हत्या, भाई भी घायल
29 जून, सोमवार, छपरा: वकील पिता-पुत्र हत्याकांड में 24 जून को गवाही देने वाले पंकज कुमार राय की रविवार रात गोली मारकर हत्या। भाई घायल। मेथवलिया चौक पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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