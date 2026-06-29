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छपरा: अधिवक्ता पिता-पुत्र हत्याकांड के गवाह पंकज कुमार राय को देर रात गोली मारकर हत्या, भाई भी घायल

Jun 29, 2026 01:47 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जून, सोमवार, छपरा: वकील पिता-पुत्र हत्याकांड में 24 जून को गवाही देने वाले पंकज कुमार राय की रविवार रात गोली मारकर हत्या। भाई घायल। मेथवलिया चौक पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।

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