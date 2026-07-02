सासाराम में डिवाइडर से टकराकर कार क्षतिग्रस्त, संकेत चिन्ह नहीं होने से नाराजगी

2 जुलाई, गुरुवार,सासाराम की पुरानी जीटी रोड पर कुशवाहा सभा भवन के पास डिवाइडर से टकराकर एक कार क्षतिग्रस्त हो गई और सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिवाइडर पर संकेत चिन्ह नहीं होने से यहां लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

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